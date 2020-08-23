Pakistan'da Mart ayından bu yana en düşük can kaybı Pakistan'da son 24 saatte 4 korona virüs kaynaklı can kaybının rapor edilmesiyle Mart ayından bu yana en düşük ölüm sayısı yaşandı.

Pakistan'da son 24 saatte 4 korona virüs kaynaklı can kaybının rapor edilmesiyle Mart ayından bu yana en düşük ölüm sayısı yaşandı.

Pakistan'da son 24 saat içerisinde 591 korona virüs vakası ile 4 korona virüs kaynaklı can kaybı görüldü. Pakistanlı yetkililer, bu rakamın Mart ayından bu yana görülen en düşük ölü sayısı olduğunu ifade etti.

Pakistan'da bugüne kadar 275 bin 836 korona virüs vakası tespit edilirken, 6 bin 275 kişi korona virüs sonucu hayatını kaybetti. Pakistan, Temmuz ayında vaka ve can kaybı sayısında ani bir yükselişe geçti.

(İHA)

Kaynak: İHA