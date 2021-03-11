Pakistan'da mahkemeden TikTok'un kapatılması kararı
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Pakistan'da mahkemeden TikTok'un kapatılması kararı

11.03.2021 15:57 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:10
Pakistan'da mahkemeden TikTok'un kapatılması kararı

Pakistan'da mahkeme, "toplumda müstehcenliği yaydığı" gerekçesiyle Çinli sosyal medya uygulaması TikTok'un yasaklanmasına karar verdi.

Pakistan'da mahkeme, "toplumda müstehcenliği yaydığı" gerekçesiyle Çinli sosyal medya uygulaması TikTok'un yasaklanmasına karar verdi.

Peşaver Yüksek Mahkemesinde, Pakistan vatandaşının TikTok'a karşı açtığı dava görüşüldü.

Pakistan Telekomünikasyon Ajansı (PTA) yetkililerinin de yer aldığı duruşmada, Hakim Kayser Raşid Han, TikTok'un ülkenin kültürel değerlerine karşı müstehcenliği yaydığına işaret ederek, uygulamaya yüklenen videoların Pakistan toplumu için kabul edilemez olduğunu söyledi.

Han, TikTok'un çoğunlukla gençleri etkilediğini ve uygulamayla ilgili Peşaver'deki raporların üzücü olduğunu ifade etti.

"Uygunsuz" içeriklere yönelik adım atılana kadar yasaklandı

Duruşmada, PTA Direktörü Kamran Gandapur ise söz konusu içeriklerin yasaklanmasıyla ilgili TikTok yetkililerine talep gönderdiklerini ancak henüz "olumlu cevap" alamadıklarını aktardı.

Hakim Han, TikTok'un 19 Ekim 2020'de PTA'ya verdiği "müstehcen ve uygunsuz içeriklerin yayılmasıyla ilgisi bulunan hesapları engelleyeceğine dair teminata" atıfta bulunarak, "uygunsuz" içeriklere yönelik bir adım atılana kadar TikTok'un kapatılmasına karar verdi.

Hindistan'ın ardından TikTok'u yasaklayan 2'nci Asya ülkesi

Pakistan Telekomünikasyon Ajansı, 9 Ekim 2020'de TikTok'u "ahlaksız" içeriklerin kontrol edilemediği gerekçesiyle yasaklamıştı.

Ajans 19 Ekim 2020'de, şirketin, müstehcen ve uygunsuz içeriklerin yayılmasıyla ilgisi bulunan hesapları engelleyeceğine dair verdiği teminatın ardından TikTok'a getirilen yasaklamanın kaldırıldığını açıklamıştı.

Pakistan, Hindistan'ın ardından TikTok'u yasaklayan 2'nci Asya ülkesi olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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