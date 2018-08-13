Pakistan'da Madende Patlama: 7 Ölü, 6 Kayıp

Pakistan'ın batısındaki Ketta kenti yakınlarındaki bir kömür madeninde meydana gelen patlamada en az 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinin Ketta kentinde bir kömür madeninde patlama meydana geldiği bildirildi. Maden yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, patlamada 7 kişinin hayatını kaybettiği, göçük altında kalan 6 madenciye ise henüz ulaşılamadığını açıklandı.

Maden yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, patlamanın metan gazı sıkışması nedeniyle meydana geldiği, olay sırasında madencilerin 400 fit yerin altında çalıştığı ifade edildi. Yetkililer ölü sayısının yükselmesinden endişe ediyor.

Mayıs ayında Ketta'da meydana gelen bir başka maden kazasında ise 20 kişi hayatını kaybetmişti. - KETTA