Pakistan'da maden ocağında patlama: 6 ölü

Pakistan'da bir maden ocağında biriken metan gazının patlaması sonucu 6 madenci hayatını kaybetti.

Pakistan'da bir maden ocağında biriken metan gazının patlaması sonucu 6 madenci hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Afganistan sınırında bulunan Belucistan eyaletinin Marwar bölgesinde bulunan bir kömür madeninde biriken metan gazı patladı. Pakistanlı yetkililer, patlamada maden ocağında mahsur kalan 8 kişiden 6'sının hayatını kaybettiğini açıkladı. Madenin kapatıldığını ifade eden yetkililer, olaya ilişkin soruşturmanın da başlatıldığını dile getirdi.

Belucistan Eyaleti Kömür Madeni Çalışanları Federasyonu Başkanı Sultan Muhammad Lala geçtiğimiz yıl, Belucistan eyaletinde meydana gelen 72 farklı olayda 102 kömür madencisi hayatını kaybettiğini dile getirerek hükümet ve maden ocağı sahiplerinin güvenli çalışma konuşlarını sağlamadığını söyledi.

2018 yılının Mayıs ayında Marwar bölgesinde bulunan bir başka maden ocağında meydana gelen metan gazı patlaması sonucu 20 işçi geçtiğimiz yıl Ağustos ayında yaşanan patlamada ise 7 hayatını kaybetmişti.

Belucistan'da 2011 yılında yaşanan patlama 45 madencinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanmıştı. - BELUCİSTAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı