Pakistan'da maden işçilerine saldırı: 11 ölü
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Pakistan'da maden işçilerine saldırı: 11 ölü

03.01.2021 09:27 | Son Güncelleme: 03.01.2021 09:30
Pakistan'da maden işçilerine saldırı: 11 ölü

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde kömür madeninde çalışan işçileri kaçıran silahlı kişiler, 11 kişiyi öldürdü, 4 kişiyi yaraladı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde kömür madeninde çalışan işçileri kaçıran silahlı kişiler, 11 kişiyi öldürdü, 4 kişiyi yaraladı.

Emniyet yetkilileri, eyaletin Machh kasabasında bulunan maden ocağındaki işçilerin silahlı kişilerce yakındaki bir dağa kaçırıldığını belirtti.

Yetkililer, silahlı kişilerin, kaçırılan madencilere dağda ateş açması sonucu 11 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını kaydetti.

Saldırıyı kimin neden yaptığına dair bilgi verilmedi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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