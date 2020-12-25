Pakistan'da kurucu lider Muhammed Ali Cinnah 144'üncü doğum yılında anılıyor
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Pakistan'da kurucu lider Muhammed Ali Cinnah 144'üncü doğum yılında anılıyor

25.12.2020 11:53 | Son Güncelleme: 25.12.2020 11:56
Pakistan'da kurucu lider Muhammed Ali Cinnah 144'üncü doğum yılında anılıyor

Pakistan'ın kurucu lideri ve ulusun Kaid-i Azam'ı (Büyük Önder) Muhammed Ali Cinnah doğumunun 144'üncü yılında anılıyor.

Pakistan'ın kurucu lideri ve ulusun Kaid-i Azam'ı (Büyük Önder) Muhammed Ali Cinnah doğumunun 144'üncü yılında anılıyor.

1876'da Karaçi'de dünyaya gelen Cinnah'ın doğum yıl dönümü olan 25 Aralık'ta ülke genelinde siyasi mücadelesinin, liderliğinin ve kişisel hayatının ele alındığı çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Devlet erkanı ve vatandaşların katılımıyla Cinnah'ın Karaçi'de "Mezar-ı Kaid" olarak isimlendirilen kabrinde Kur'an-ı Kerim okunuyor.

Ulusal bir anıt ve müze haline dönüştürülen Cinnah'ın Karaçi'de doğduğu Wazir Konağı da vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor.

Bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle çevrim içi platformlarda da Cinnah'ın yaşamının anlatılacağı seminer, konferans ve toplantılar tertip edildi. Televizyon kanalları da Cinnah'ın Pakistan mücadelesi ile ilgili özel programlar düzenliyor.

Başta Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan İmran Han olmak üzere çok sayıda siyasetçi Cinnah'ın 144'üncü doğum yıl dönümüyle ilgili mesajlar yayımladı.

Cinnah, verem ve bağlı sağlık sorunları nedeniyle 11 Eylül 1948'de Karaçi'de hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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