Pakistan'da kum fırtınasının etkileri devam ediyor
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Pakistan'da kum fırtınasının etkileri devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Pakistan'ın Karaçi kenti sahili açıklarından Tauktae fırtınasının geçmesinin ardından kentte kum fırtınası meydana geldi.

Pakistan'ın Karaçi kenti sahili açıklarından Tauktae fırtınasının geçmesinin ardından kentte kum fırtınası meydana geldi. Şehri birbirine katan fırtınada 5 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle zor günler geçiren Hindistan'ı vuran Tauktae fırtınası vurmuştu. Hindistan'ı vuran Tauktae'nin Pakistan'ın Sind eyaletinde yer alan Karaçi kenti sahili açıklarından geçmesi üzerine, 2 gün boyunca devam eden şiddetli sıcaklığın ardından kentte kum fırtınası meydana geldi. Kentti birbirine katan kum fırtınaları nedeniyle sokaklar kum bulutları arasında kaybolurken, kentin birçok bölgesinde elektrikler kesildi. Ayrıca fırtınada binaların hasar gördüğü ve birçok vatandaşın ise yaralandığı belirtilirken, kum fırtınasının ardından meydana gelen hafif yağışlar sonucu ise, Karaçi'nin bazı bölgelerinde evlerin çatılarının çökmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Pakistan Meteoroloji Dairesi (PMD) Direktörü Sardar Sarfaraz yaptığı açıklamada, yaşanan yüksek sıcaklık nedeniyle Karaçi üzerinde fırtına hücrelerinin meydana geldiğini belirtti. Sarfaraz, Karaçi'deki yüksek sıcaklığın yarından itibaren azalacağını ve kara bulutların birkaç saat içinde kenti terk edeceğini kaydetti.

Öte yandan dün Hindistan'ın batı kıyısında karaya çıkan ve Maharaştra, Kerala, Goa ve Gujarat eyaletlerinde etkili olan Tauktae fırtınası, ülkenin batısında 20 yıldan fazla süredir görülen en güçlü fırtına olduğu belirtilmişti. Tauktae'nin vurmasının ardından Hindistan'da 27 kişi hayatını kaybetmiş, 100 kişi ise kaybolmuştu.

Pakistan'da kum fırtınasının etkileri devam ediyor
Pakistan'da kum fırtınasının etkileri devam ediyor
Pakistan'da kum fırtınasının etkileri devam ediyor
Pakistan'da kum fırtınasının etkileri devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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