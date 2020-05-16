Pakistan'da Kovid-19 vakası sayısı 39 bine yaklaştı Pakistan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı son 24 saatte 1581 kişi artarak 38 bin 799'a yükseldi.

Pakistan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı son 24 saatte 1581 kişi artarak 38 bin 799'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ülkede son 24 saatte 31 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 834 oldu.

Son 24 saate 14 bin 878 testin yapıldığı ülkede, 1581 kişide virüs görülürken, toplam vaka sayısı 38 bin 799, toplam test sayısı ise 359 bin 264 olarak açıklandı.

Ülkede en fazla vaka 14 bin 901 kişiyle Sindh eyaletinde görülürken, en az vaka ise 108 kişiyle Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'de kaydedildi.

Virüsün ilk kez görüldüğü 26 Şubat'tan bu yana 10 bin 880 kişi ise iyileşti.

Afganistan-Pakistan sınırı açıldı

Salgının önüne geçmek için sosyal ve ticari hayatta uygulanan bazı kısıtlamaların mayıs ayı itibariyle kaldırıldığı Pakistan'da, iç hat uçuşları da bugün itibariyle kısıtlı olarak yeniden başladı.

Sadece İslamabad, Karaçi, Lahor, Peşaver ve Kuetta kentleri arasında yapılabilecek uçuşların ilki yerel saatle 13.00'de Karaçi-Lahor arasında yapıldı.

Pakistan Sivil Havacılık Kurumu (CAA), uçuş yasakları öncesi yapılan seferlerin yalnızca yüzde 20'sine bu dönemde izin verileceği ve uçaklarda kapasitelerinin yarısı kadar yolcu taşınacağı belirtildi.

CAA ayrıca, uçuşlarda maske takılması zorunlu olduğunu ve yolcuların uçaklara ateşi ölçüldükten sonra sosyal mesafe kurallarına uygun olarak alınacağını da hatırlattı.

Öte yandan Afganistan-Pakistan arasındaki sınır kapılarından Torkham da bugün itibariyle yaya geçişlerine açıldı. Sınırın iki tarafında yaşayan akrabaların ve çalışanların sık kullandığı Torkham sınır kapısı 2 aydır Kovid-19 önlemleri kapsamında kapalı tutuluyordu.

Kaynak: AA