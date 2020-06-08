Pakistan'da Kovid-19 vakası sayısı 100 bini kişiyi geçti
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Pakistan'da Kovid-19 vakası sayısı 100 bini kişiyi geçti

Pakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı son 24 saatte 4 bin 728 kişi artarak 103 bin 671'e yükseldi.

Pakistan'da Kovid-19 vakası sayısı 100 bini kişiyi geçti
08.06.2020 10:15 | Son Güncelleme: 08.06.2020 10:50

Pakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı son 24 saatte 4 bin 728 kişi artarak 103 bin 671'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 65 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucu toplam ölü sayısı 2 bin 67 oldu.

Son 24 saatte 22 bin 650 testin yapıldığı ülkede 4 bin 728 pozitif vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 103 bin 671, toplam test sayısı ise 705 bin 833 oldu.

Yaklaşık 1 ayın ardından yeniden en çok vaka görülen eyalet olan Pencap'ta virüse yakalananların sayısı 38 bin 903 olurken, en az vaka 396 kişiyle Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'de kaydedildi.

Virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 34 bin 355 oldu.

Eski Başbakan Abbasi de virüse yakalandı

Ülkede Ulusal Meclis Başkanı Asad Kaiser ile Eyaletlerden ve Sınır Bölgelerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı ile Narkotik Kontrol Bakanlığı görevini yürüten Şehriyar Afridi'nin ardından eski Başbakan Şahid Hakan Abbasi de virüse yakalandı.

Abbasi'ye yapılan testin pozitif çıktığını kaydeden Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) partisi sözcüsü Marriyum Aurangzeb, eski başbakanın evinde karantinaya alındığını ifade etti.

Ölü ve vaka sayısı 15 günde 2'ye katlandı

Mayıs ayının gelmesiyle kaldırılan kısıtlamaların ardından Pakistan'da vaka ve ölüm sayılarında da hızlı artış görülmeye başlandı.

Bugün açıklanan sayıların yarısına 26 Şubat-21 Mayıs'ta ulaşan ülkede vaka sayısı 15 günde 50 binlerden 100 binlere, ölü sayısı ise 1000'den 2 bine yükseldi.

Vaka artış hızı günlük tek haneli rakamlarda gözlemlenen Azad Cammu Keşmir'de de 15 gün içinde vaka sayısı 178'den 361'e çıktı. Benzer grafiğin diğer eyaletlerde de görüldüğü Pakistan'da hükümet ise yeni bir kısıtlama kararının ekonomiye etkisinin ağır olacağını belirtiyor.

Vatandaşlara hastalığa karşı dikkatli olma uyarısının yapıldığı ülkede, maske takma ve sosyal mesafeye uyma uyarıları ise pek çok yerde dikkate alınmıyor.

Hastaneler dahil birçok yerde kalabalıklar oluşurken, başkent İslamabad'daki Pakistan Tıbbi Bilimler Enstitüsü (PIMS) Hastanesinin Kovid-19 tarama ve başvuru noktası önünde dahi maskesiz görevliler görmek mümkün.

Kentte özellikle ticaretin canlı olduğu Aabpara gibi noktalarda da maskesiz insanlar dikkati çekiyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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