Pakistan'da Kovid-19 vakası sayısı 100 bine yaklaşıyor Pakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 4 bin 734 kişi artarak 93 bin 983 oldu.

Pakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 4 bin 734 kişi artarak 93 bin 983 oldu.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülkede son 24 saatte 97 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybederken bu sayı, virüsün Pakistan'da ilk kez görüldüğü 26 Şubat'tan bu yana kaydedilen en yüksek günlük ölüm sayısı oldu.

Toplam ölü sayısının 1935'e çıktığı ülkede vaka sayısı da son 24 saatte 4 bin 734 kişi artarak 93 bin 983'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 22 bin 185 test yapılırken toplam test sayısı 660 bin 508 olarak açıklanırken 26 Şubat'tan bu yana iyileşenlerin sayısı ise 32 bin 581'e ulaştı.

Pakistan nüfusunun yarısının yaşadığı Pencap, 35 bin 308 kişiyle yaklaşık 1 aydır en fazla vakanın görüldüğü eyalet olan Sindh'i geçerken en az vaka 331 kişiyle Azad Cammu ve Keşmir'de kaydedildi.

Pandemi nedeniyle 3 milyon kişi işsiz kalabilir

Maliye Bakanlığı, Kovid-19 salgını ile sosyal ve ticari alanda uygulanan kısıtlamaların ekonomiye etkisiyle ilgili Senato'yu bilgilendiren bir açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında birçok iş yerinin kapandığı, bazı sektörlerin durma noktasına geldiği belirtilerek 2 milyonu hizmet sektöründe olmak üzere 3 milyon kişinin işini kaybetmekle karşı karşıya olduğu ifade edildi.

Ülkede fakirliğin yüzde 33'lere ulaşmasından endişe edildiği belirtilen açıklamada bütçe açığının yüzde 10'a ulaştığı, şubat-mart aylarında Pakistan rupisinin yüzde 7,5 değer kaybettiği de kaydedildi.

Pakistan Başbakanı İmran Han da ekonomik alandaki kısıtlamaların halkı zor durumda bıraktığını belirtti. Uygulanan kısıtlamaların mayıs ayında kaldırılmaya başlandığını hatırlatan Han, bir televizyon programında yaptığı açıklamada, "Pakistan ikinci bir kısıtlamayı kaldıramaz. Bu yüzden farkındalık oluşturmalı ve sorumlu davranmalıyız." dedi.

Kısıtlamaların başta düşük gelirli vatandaşları etkilediğini kaydeden Han, "Dünyanın en zengin ülkesi ABD'de bile kısıtlamalar sonunda yiyecek kuyrukları oluşmaya başladı. Bunu kimse hayal edemezdi. Tüm dünyada dar gelirliler kısıtlamalardan en çok etkilenenler oldu. Fakirliğin zaten yüksek olduğu ülkeler ise daha büyük bir tahribat oluşturdu." diye konuştu.

Kaynak: AA