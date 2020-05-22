Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 50 bini aştı
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Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 50 bini aştı

Pakistan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı son 24 saatte 2 bin 603 kişi artarak 50 bin 694'e çıktı.

Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 50 bini aştı
22.05.2020 15:45 | Son Güncelleme: 22.05.2020 15:45

Pakistan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı son 24 saatte 2 bin 603 kişi artarak 50 bin 694'e çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde son 24 saatte 50 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 1067'ye yükseldi.

Son 24 saatte 16 bin 387 testin yapıldığı ülkede toplam vaka sayısı 2 bin 603 artarak 50 bin 694 olurken, toplam test sayısı ise 445 bin 987 olarak açıklandı.

En fazla vaka 19 bin 924 kişiyle Sindh eyaletinde görülürken, en az vaka 158 kişiyle Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'de kaydedildi.

Salgının ülkede görüldüğü 26 Şubat'tan bu yana 15 bin 201 kişi ise iyileşti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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