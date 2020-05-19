Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 44 bine yaklaştı Pakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 1841 artarak 43 bin 966 oldu.

Pakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 1841 artarak 43 bin 966 oldu.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ülkede son 24 saatte 36 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 939'a yükseldi.

Son 24 saatte yapılan 12 bin 957 test sonucunda 1841 kişide virüs görülürken toplam vaka sayısı 43 bini 966, toplam test sayısı 400 bin 292 olarak açıklandı.

Ülkede en çok vaka 17 bin 241 kişiyle Sindh eyaletinde görülürken en az vaka ise 115 kişiyle Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'de kaydedildi.

Virüsün Pakistan'da ilk kez görüldüğü 26 Şubat'tan bu yana 12 bin 489 kişi iyileşti.

Kaynak: AA