Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 21 bini geçti
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Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 21 bini geçti

Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 21 bini geçti
05.05.2020 14:06 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:06

Pakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 1315 kişi artarak 21 bin 501 oldu.

Pakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 1315 kişi artarak 21 bin 501 oldu.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybeden 24 kişiyle toplam ölü sayısı 486'ya yükseldi. Son 24 saatte yapılan 9 bin 857 test sonucunda 1315 kişide virüsün görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 21 bin 501'e, toplam test sayısı ise 222 bin 404'e ulaştı.

Ülke nüfusunun yaklaşık yarısının yaşadığı Pencap, 8 bin 103 kişiyle en çok virüs görülen eyalet olurken Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir 71 kişiyle en az vaka görülen bölge oldu.

Virüsün ülkede ilk kez görüldüğü 26 Şubat'tan bu yana 5 bin 785 kişi ise sağlığına kavuştu.

Kısıtlamalar gevşetilecek

Pakistan Başbakanı İmran Han, sosyal ve ticari hayatta Mart ayından bu yana uygulanan kısıtlamaların gelecek haftadan itibaren gevşetileceğini duyurdu.

Han, salgından etkilenenlere yardım ulaştıran gönüllülerle yaptığı buluşmasında, düşük riskli ticari faaliyetlere gelecek haftadan itibaren izin verileceğini ve böylelikle ekonomik sıkıntı yaşayanların bir nebze rahatlayacağını ifade etti.

Ülkede geçen ay da internet üzerinden satışlar, ambalaj sanayisi, inşaat ve tarım faaliyetlerine uygulanan kısıtlamalar kaldırılmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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