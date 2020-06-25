Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 192 bini aştı
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Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 192 bini aştı

Pakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 44 kişi artarak 192 bin 970 oldu.

Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 192 bini aştı
25.06.2020 14:11 | Son Güncelleme: 25.06.2020 14:40

Pakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 44 kişi artarak 192 bin 970 oldu.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 148 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 903'e yükseldi.

Son 24 saatte 21 bin 835 testin yapıldığı Pakistan'da 4 bin 44 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 192 bin 970, toplam test sayısı ise 1 milyon 171 bin 976 olarak açıklandı.

En fazla vaka 74 bin 70 kişiyle Sindh eyaletinde görülürken, en az vaka 90 kişiyle Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'de kaydedildi.

Aktif vakalardan 3 bin 3'ünün durumunun kritik olduğu açıklanırken, virüsün ülkede ilk kez görüldüğü 26 Şubat'tan bu yana 81 bin 307 kişi iyileşti.

Kaynak: AA

Dünya Manşet

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