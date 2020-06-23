Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 185 bini aştı
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Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 185 bini aştı

Pakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 3 bin 946 kişi artarak 185 bin 34'e yükseldi.

Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 185 bini aştı
23.06.2020 10:21 | Son Güncelleme: 23.06.2020 10:21

Pakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 3 bin 946 kişi artarak 185 bin 34'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 105 artarak 6 bin 695'e ulaştı.

Son 24 saatte 24 bin 599 testin yapıldığı ülkede 3 bin 946 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 185 bin 34, toplam test sayısı ise 1 milyon 126 bin 761 olarak açıklandı.

Bu sayılarla Pakistan, "Worldometer" sitesinin verilerine göre, günlük vaka ve ölüm artışında dünyada ikinci sırada yer aldı.

Ülkede en çok vaka toplamda 71 bin 92 kişiyle Sindh eyaletinde görülürken, en az vaka 869 kişiyle Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'de kayda geçti.

Pakistan'da virüsün ilk kez görüldüğü 26 Şubat'tan bu yana 73 bin 471 kişi ise Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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