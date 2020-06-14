Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 140 bine yaklaştı
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Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 140 bine yaklaştı

Pakistan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı son 24 saatte 6 bin 825 artarak 139 bin 230'a yükseldi.

Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 140 bine yaklaştı
14.06.2020 12:57 | Son Güncelleme: 14.06.2020 13:54

Pakistan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı son 24 saatte 6 bin 825 artarak 139 bin 230'a yükseldi.

Pakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ülkede son 24 saate 81 kişin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucunda toplam ölü sayısı 2 bin 632'ye çıktı.

Son 24 saatte 29 bin 546 testin yapıldığı ülkede 6 bin 825 yeni vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 139 bin 230'e, toplam test sayısı ise 868 bin 565'e ulaştı.

Bu sayılarla Pakistan, Worldometers sitesindeki verilere göre en çok vaka görülen 15'nci ülke olurken günlük ölüm sayısında ise dünyada üçüncü sırada yer aldı.

Ülkede en çok vaka 52 bin 601 kişiyle en büyük eyalet Pencap'ta, en az vaka 604 kişiyle Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'de kaydedildi.

Virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 51 bin 735 olarak açıklandı.

Başkentin ticaret merkezi kapatıldı

Bir haftada vaka sayısı iki kat artan ve son 24 saatte 771 vakanın görüldüğü başkent İslamabad'da, toplam vaka sayısının 7 bin 934'e yükselmesiyle kentte alarm verildi.

Filyasyon ekiplerinin pozitif vakalarının izini sürdüğü kentte, salgının İslamabad'ın ticaret merkezlerinden Karachi Company isimli bölgede hızlı yayıldığı tespit edildi.

Kentin şehirler arası otobüs terminalinin de bulunduğu bölgede tüm ticari faaliyetler durdurulurken Karachi Company'ye giriş çıkışlar yasaklandı ve sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bölgede görev yapacak polislere de Karachi Company çevresindeki lokantalarda yemek yememeleri çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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