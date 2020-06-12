Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 125 bini aştı
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Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 125 bini aştı

Pakistan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı son 24 saatte 6 bin 397 kişi artarak 125 bin 933 oldu.

Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 125 bini aştı
12.06.2020 10:43 | Son Güncelleme: 12.06.2020 10:46

Pakistan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı son 24 saatte 6 bin 397 kişi artarak 125 bin 933 oldu.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 107 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucunda ölü sayısı 2 bin 463'e yükseldi.

Son 24 saatte 28 bin 324 testin yapıldığı ülkede 6 bin 397 yeni vaka kaydedildi. Toplam vaka sayısı 125 bin 933, toplam test sayısı ise 809 bin 169 oldu.

Worldometers sitesinde yer alan bilgilere göre, Pakistan, toplam vaka sayısında dünyada 15'inci, günlük vaka artışında ise ikinci sırada yer aldı.

En çok vaka 47 bin 382 kişiyle ülkenin en büyük eyaleti Pencap'ta, en az vaka 534 kişiyle Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'de kaydedildi.

Pakistan'da virüsün ilk görüldüğü 26 Şubat'tan bu yana 40 bin 247 kişi ise virüse yakalandıktan sonra iyileşti.

Kaynak: AA

Dünya Manşet

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