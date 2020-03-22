Pakistan'da Kovid-19 önlemleri artırıldı Pakistan'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla büyük şehirlerdeki pazar alanlarının ve halka açık yerlerin kapatılmasına karar verdi.

Pakistan'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla büyük şehirlerdeki pazar alanlarının ve halka açık yerlerin kapatılmasına karar verdi.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısının 645'e sıçramasının ardından hükümet, Kovid-19'un yayılmasını engellemek için önlemleri artırdı.

Hayber Pahtunhva, Pencap ve Belucistan eyaletleri, halktan, evden ayrılmamalarını ve toplu olarak bir araya gelmekten kaçınmalarını istedi.

Hayber Pahtunhva yönetimi, eyalet genelinde acil durum ilan etti. Eyalet yönetimi, eyaletler arası toplu taşımacılığın yarından itibaren bir haftalığına askıya alındığını, eyalet genelinde tüm pazarların, alışveriş merkezlerinin ve restoranların pazar gününden salı sabaha kadar kapalı olacağını bildirdi.

Sindh eyaleti Başbakanı Seyid Murad Ali Şah, yaptığı açıklamada, bu gece yarısından itibaren eyalet genelinin tecrit altında olacağını belirterek, halktan kendilerini karantinaya almalarını ve gelecek iki hafta boyunca sokaklardan uzak durmalarını istedi.

Vaka sayısının neredeyse yarısının ülkenin güneyindeki yaklaşık 50 milyon nüfuslu Sindh eyaletinde görülmesi üzerine daha öncede bazı önlemler alınmıştı.

Eyalet yönetimi, 17 Mart'ta yaptığı açıklamada, eyaletteki tüm alışveriş merkezleri, restoran, park ve diğer kamuya açık alanların 18 Mart'tan itibaren 15 gün kapalı kalacağını bildirmişti.

Açıklamada, devlet dairelerinin kapalı olacağı ve şehir içi otobüs hizmetlerinin de 19 Mart'tan itibaren 15 gün askıya alınacağı kaydedilmişti.

Dün, Pencap eyaleti Başbakanı Osman Buzdar, gece yarısından itibaren salı gününe kadar eyalet genelinin tecrit altında olacağını açıklamıştı.

Bangladeş'te ölü sayısı 3 oldu

Bangladeş'te Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükselirken vaka sayısı 27 oldu.

Hayatını kaybeden 60 yaşındaki kadının yakın zamanda İngiltere'den geldiği bildirildi.

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bir sonraki emre kadar ülkeye yabancı uyrukluların girişine izin verilmeyeceği belirtildi.

Hindistan'da 14 saatlik sokağa çıkma yasağı

Hindistan Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığı, ülke genelinde Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısının 7'ye yükseldiğini, virüs bulaşan kişi sayısının 329 olduğunu duyurdu.

NDTV kanalının haberinde, ülke genelinde eyaletler arası toplu taşımacılık, tren ve metro seferlerinin 31 Mart'a kadar askıya alındığı bildirildi. Aralarında Pencap ve Racastan'ın olduğu bazı eyaletlerin Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla tam tecrit ilan ettiği aktarıldı.

Ülkede Kovid-19 vakalarının görüldüğü 75 bölgede sadece temel hizmetlerin verileceği belirtildi.

Öte yandan ülke genelinde 14 saatliğine ilan edilen sokağa çıkma yasağı yerel saatle 21.00'de sona erecek.

Kaynak: AA