Pakistan'da Kovid-19 nedeniyle iki milletvekili hayatını kaybetti
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Pakistan'da Kovid-19 nedeniyle iki milletvekili hayatını kaybetti

Pakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen iki milletvekilinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Pakistan'da Kovid-19 nedeniyle iki milletvekili hayatını kaybetti
03.06.2020 21:45 | Son Güncelleme: 03.06.2020 21:45

Pakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen iki milletvekilinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yetkililer, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından tedavi altına alınan iki milletvekilinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Hayatını kaybeden Mian Jamshed Kakakhel'in Hayber Pahtunhva, Shaukat Manzoor Cheema'nın ise Pencap eyaletinden milletvekilli olduğu belirtildi.

Kakakhel'de 10 gün önce koronavirüs görüldüğü ve milletvekilinin ventilatör tedavisinin 3'üncü gününde salgına yenik düştüğü kaydedildi.

Cheema'nın ise kalp rahatsızlığının bulunduğu ve ventilatöre bağlı olarak devam tedavisinin 10'uncu gününde yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Pakistan'da dün 2, önceki gün de 1 milletvekili koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatteki 4 bin 131 artışla 80 bin 463'e yükselirken salgına bağlı 67 ölüm gerçekleşti.

Koronavirüs kaynaklı toplam ölü sayısının 1688 olduğu Pakistan'da 28 bin 923 kişi ise sağlığına kavuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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