Pakistan'da Kovid-19 kısıtlamaları kaldırılmaya başlandı
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Pakistan'da Kovid-19 kısıtlamaları kaldırılmaya başlandı

25.02.2021 00:17 | Son Güncelleme: 25.02.2021 00:20
Pakistan'da Kovid-19 kısıtlamaları kaldırılmaya başlandı

Pakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının kaldırılmaya başlandığı bildirildi.

Pakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının kaldırılmaya başlandığı bildirildi.

Ulusal Komuta ve Operasyon Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında alışveriş merkezleri, pazarlar ve eğlence parkları için getirilen süre kısıtlamalarının kaldırıldığı duyuruldu.

Açıklamada, restoran, sinema ve düğün salonlarındaki etkinliklere ise "sıkı Kovid-19" tedbirleri altında 15 Mart'tan itibaren izin verileceği kaydedildi.

Maske, mesafe ve hijyen kurallarının devam edeceğinin vurgulandığı açıklamada, salgın nedeniyle ertelenen yerel seçimlerinin de mayıs sonu veya haziran başında yapılabileceği belirtildi.

Açıklamada, Pakistan Kriket Süper Ligi maçlarında ise 15 Mart'tan itibaren yüzde 50 kapasiteyle mart sonundaki final maçlarında ise tam kapasiteyle seyircilere izin verileceği ifade edildi.

Pakistan'da, dün 1196 kişide salgına rastlanırken toplam Kovid-19 vakası 574 bin 580'e ulaştı. Ülkede salgın nedeniyle 12 bin 708 kişi de hayatını kaybetti.

Ülkede, Kovid-19 aşılamaları 3 Şubat'ta başlarken öncelik sağlık çalışanlarıyla 65 yaş üzerindekilere tanınıyor.

Pakistan Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanı Asad Umar, 31 Ocak'ta Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Kovid-19 Aşısına Erişim Programı (COVAX) kapsamında 17 milyon doz AstraZeneca aşısı alınacağını açıklamıştı.

Ülkede, Çin ilaç şirketi CanSino, Rusya'nın Sputnik ve Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca'nın ürettiği Kovid-19 aşılarına acil kullanım onayı verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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