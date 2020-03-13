Pakistan'da koronavirüs tedbirleri nedeniyle eğitime ara verildi
Pakistan'da tüm eğitim kurumlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitime 3 hafta ara verildi.
13.03.2020 23:06 | Son Güncelleme: 13.03.2020 23:06
Pakistan'da tüm eğitim kurumlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitime 3 hafta ara verildi.
Federal Eğitim Bakanı Sevket Mahmut, Başbakan İmran Han başkanlığında yapılan Milli Güvenlik Konseyi toplantısında alınan kararı Twitter'dan duyurdu.
Mahmut, Kovid-19 salgınının yayılmasını engellemek amacıyla ülke genelindeki mesleki eğitim kursları, ilk ve orta dereceli okullarla üniversitelerde 5 Nisan'a kadar eğitime ara verildiğini belirtti.
Toplantıda ayrıca 16 Mart itibarıyla komşu ülkeler İran ve Afganistan'la tüm sınır kapılarının kapatılması kararı da alındı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA