Pakistan'da koronavirüs nedeniyle getirilen camilerde cemaatle namaz yasağı kaldırıldı
Güney Asya ülkesi Pakistan'da koronavirüs nedeniyle getirilen camilerde cemaatle namaz kılma yasağı Ramazan öncesi kaldırıldı
18.04.2020 21:53 | Son Güncelleme: 18.04.2020 21:53
Dünyanın en kalabalık ikinci Müslüman nüfusuna sahip Güney Asya ülkesi Pakistan'da koronavirüsün yayılmasının önlenmesine yönelik alınan tedbirler kapsamında camilerde cemaatle namaz kılma yasağı kaldırıldı.
Ancak virüsün yayılmasının önlenmesine ilişkin bir dizi yeni tedbirler getirildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com