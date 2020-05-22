Pakistan'da korona virüs vaka sayısı 50 bini aştı Pakistan'da son 24 saat içerisinde 2 bin 603 kişide korona virüs (Covid-19) tespit edildi.

Pakistan'da son 24 saat içerisinde 2 bin 603 kişide korona virüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 50 bin 694'e yükseldi.

Dünya genelinde etkili olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Pakistan'da vaka sayısı 50 bini geçti. Pakistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte ülke genelinde 2 bin 603 vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 50 bin 694'e ulaştığı bildirildi. Sindh eyaletinde 19 bin 924, Pencap'ta 18 bin 455, Hayber-Pahtunhva'da 7 bin 155, Belucistan'da 3 bin 74, İslamabad'da bin 326, Gilgit-Baltistan'da 602 ve Keşmir'de 158 vaka kayıtlara geçti.

Son 24 saatte 50 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısının bin 67'e ulaştığı belirtildi. Ayrıca son 24 saatte bin 64 kişinin virüsü yenerek sağlığına kavuştuğu ifade edildi. Ülkede toplam 15 bin 201 kişinin iyileşerek taburcu olduğu aktarıldı.

Başbakanlık Özel Sağlık Danışmanı Doktor Zafar Mirza, uygulanan tüm önlemlerinin bayramda da sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. Doktor Mirza, "Bu bayram, diğer bayramlardan farklı. Bu yıl sevdiklerinize sarılmaktan kaçınmalı ve onlarla bir araya geldiğinizde maske takmalısınız" dedi. - İSLAMABAD

Kaynak: İHA