Pakistan'da korona vaka sayısı bine yükseldi Pakistan'da korona virüs vaka sayısı bine yükseldi.

Pakistan'da korona virüs vaka sayısı bine yükseldi.

Korona virüs vaka sayısı dünya genelinde artmaya devam ediyor. Pakistan'da doğrulanan korona virüs vaka sayısının bin olduğu açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugüne dek 8 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

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Kaynak: İHA