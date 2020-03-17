Pakistan'da korona kaynaklı ilk ölüm Pakistan'da korona virüsü kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiği duyuruldu.

Pakistan'da korona virüsü kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiği duyuruldu.

Pakistan Sağlık Bakanlığı'nın korona virüsüne ilişkin bilgilendirmelerin yapıldığı internet sitesinden yapılan açıklamada, ülkede korona virüsü kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiği belirtildi.

Pencap eyaleti Sağlık Bakanı Yasmin Rashid ise ölen kişinin kritik bir durumda hastaneye getirildiğini ve daha önce İran'a seyahat ettiğini tespit ettiklerini ifade etti.

Ülke genelinde korona virüsü vaka sayısı ise 194'e yükseldi.

(İHA)

Kaynak: İHA