Pakistan'da kontrolden çıkan araç kanala yuvarlandı: 11 ölü
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Pakistan'da kontrolden çıkan araç kanala yuvarlandı: 11 ölü

Pakistan'da kontrolden çıkan araç kanala yuvarlandı: 11 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Pakistan'ın Sheikhupura kentinde aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan aracın kanala yuvarlanması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Sheikhupura kentinde aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan aracın kanala yuvarlanması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Pencap eyaletinde yer alan Sheikhupura kentinde aşırı hız can kaybına neden oldu. Sheikhupura'da yer alan Qila Didar Singh bölgesinden, Khanqah Dogran bölgesine giden ve içinde kadın ve çocukların bulunduğu bir araç kanala yuvarlandı. Yaşanan kazanın ardından olay yerine gelen kurtarma ekipleri araçtan, aynı aileden 11 kişinin cansız bedenlerine ulaştı. Kazanın aşırı hız nedeniyle meydana geldiğini ve kanal çevresinde bariyer bulunmadığını ifade eden yetkililer, kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerinin hastaneye nakledildiğini belirtti. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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