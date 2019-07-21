Pakistan'da kontrol noktasına saldırı: 7 ölü, 24 yaralı

Pakistan 'da kontrol noktasına silahlı saldırı sonrası intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda, 4'ü polis, 3'ü sivil olmak üzere 7 kişi öldü, 24 kişi ise yaralandı.





Saldırı, Pakistan'ın Dera İsmail Han şehrinin batısındaki Kotla Syedan kasabasında bulunan bir kontrol noktasına, yerel saatle 7.45 sıralarında düzenlendi. 4 motosikletli saldırganın önce rastgele ateş açtığı; ardından intihar saldırısı sonucu patlamanın meydana geldiği belirtildi. Saldırıda, 4'ü polis ve 3'ü sivil olmak üzere 7 kişi hayatını kaybederken; 24 kişi de yaralandı.

Kaynak: DHA