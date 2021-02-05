Pakistan'da Keşmir yürüyüşüne el bombalı saldırı: 16 yaralı

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde "5 Şubat Keşmir Dayanışma Günü" kapsamında düzenlenen yürüyüşe kimliği belirsiz kişilerin el bombasıyla saldırı düzenlemesi sonucu, ilk belirlemelere göre 2'si çocuk 16 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde "5 Şubat Keşmir Dayanışma Günü" kapsamında düzenlenen yürüyüşe kimliği belirsiz kişilerin el bombasıyla saldırı düzenlemesi sonucu, ilk belirlemelere göre 2'si çocuk 16 kişi yaralandı.

Yetkililer, eyaletin Sibi bölgesinde Keşmir halkına destek amacıyla düzenlenen yürüyüşe, motosikletli kişilerin el bombasıyla saldırı düzenlediğini belirtti.

Olayda ilk belirlemelere göre, 2'si çocuk 16 kişinin yaralandığını açıklayan yetkililer, 4 kişinin ise durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı