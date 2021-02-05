Pakistan'da Keşmir yürüyüşlerine bombalı saldırı: 2 ölü, 29 yaralı

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde "5 Şubat Keşmir Dayanışma Günü" kapsamında düzenlenen yürüyüşlere kimliği belirsiz kişilerin bombalı saldırılar düzenlemesi sonucu, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 2'si çocuk 29 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde "5 Şubat Keşmir Dayanışma Günü" kapsamında düzenlenen yürüyüşlere kimliği belirsiz kişilerin bombalı saldırılar düzenlemesi sonucu, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 2'si çocuk 29 kişi yaralandı.

Yetkililer, eyaletin başkenti Ketta'da Keşmir halkına destek amacıyla düzenlenen yürüyüşte el yapımı patlayıcının infilak ettiğini belirtti. Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Belucistan'ın Sibi bölgesinde de Keşmir'e destek yürüyüşünde motosiklete bağlı bir bomba patlatıldı. Saldırıda 2'si çocuk 24 kişi yaralandı.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı