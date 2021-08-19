Pakistan'da Kerbela anma töreninde patlama: 3 ölü, 50 yaralı
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Pakistan'da Kerbela anma töreninde patlama: 3 ölü, 50 yaralı

Pakistan'da Kerbela anma töreninde patlama: 3 ölü, 50 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Pakistan'ın Pencap eyaletinde, Kerbela şehitlerini anma töreninde meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiği, en az 50 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Pakistan'ın Pencap eyaletinde, Kerbela şehitlerini anma töreninde meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiği, en az 50 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Pakistan'ın Pencap eyaletinin Bahawalnagar kentinde Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve beraberindeki 72 kişinin Kerbela'da şehit edilişinin 1382. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma töreninde patlama meydana geldi. Yüzlerce kişinin katıldığı tören sırasında yol kenarına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, en az 50 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Yaralılar, patlamanın ardından olay yerine gelen ambulanslar tarafından hastaneye kaldırıldı.

Saldırıyı kınayan halk, hükümeti anma törenlerinde güvenliği sağlamaya çağırdı. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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