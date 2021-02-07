Pakistan'da kaybolan 3 dağcıyı arama çalışmaları sürüyor
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Pakistan'da kaybolan 3 dağcıyı arama çalışmaları sürüyor

07.02.2021 15:47 | Son Güncelleme: 07.02.2021 15:50
Pakistan'da kaybolan 3 dağcıyı arama çalışmaları sürüyor

Pakistan'ın Çin sınırındaki K2 Dağı'na tırmanırken kaybolan 3 dağcıyı arama çalışmaları devam ediyor.

Pakistan'ın Çin sınırındaki K2 Dağı'na tırmanırken kaybolan 3 dağcıyı arama çalışmaları devam ediyor.

Pakistan Alp Kulübü yetkililerinden Karrar Haideri, yaptığı açıklamada, 5 Şubat'ta dünyanın en yüksek ikinci dağı K2'ye tırmanan ve dün kamp noktasıyla iletişimleri kesilen Pakistanlı deneyimli dağcı Ali Sadpara ile arkadaşları İzlandalı John Snorri ve Şilili Juan Pablo Mohr'yi arama çalışmalarına ordu helikopterlerinin de katıldığını ancak henüz sonuç alınamadığını söyledi.

Sadpara ve arkadaşları, yaklaşık bir ay önce K2'ye tırmanma girişiminde bulunmuş ancak hava şartları nedeniyle başarısız olmuştu.

Ali Sadpara, daha önce Everest Dağı da dahil olmak üzere dünyanın en yüksek 8 dağına tırmanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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