Pakistan'da karakola düzenlenen el bombalı saldırıda 3 polis yaralandı
AA, Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
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Pakistan'ın Peşaver şehrinde bir karakola düzenlenen el bombalı saldırı sonucu 3 polis yaralandı.
Pakistan'ın Peşaver şehrinde bir karakola düzenlenen el bombalı saldırı sonucu 3 polis yaralandı.
Yerel basındaki haberlere göre, Peşaver'de bulunan Phandu Karakolu'na saldırı düzenlendi.
El bombalı saldırı sonucu 3 polis memuru yaralandı.
Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatırken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel