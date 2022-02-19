Pakistan'da karakola düzenlenen el bombalı saldırıda 3 polis yaralandı

Pakistan'ın Peşaver şehrinde bir karakola düzenlenen el bombalı saldırı sonucu 3 polis yaralandı.

Yerel basındaki haberlere göre, Peşaver'de bulunan Phandu Karakolu'na saldırı düzenlendi.

El bombalı saldırı sonucu 3 polis memuru yaralandı.

Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatırken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.