Pakistan'da karakola düzenlenen el bombalı saldırıda 3 polis yaralandı - Haberler
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Pakistan'da karakola düzenlenen el bombalı saldırıda 3 polis yaralandı

AA, Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
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Pakistan'da karakola düzenlenen el bombalı saldırıda 3 polis yaralandı

Pakistan'ın Peşaver şehrinde bir karakola düzenlenen el bombalı saldırı sonucu 3 polis yaralandı.

Pakistan'ın Peşaver şehrinde bir karakola düzenlenen el bombalı saldırı sonucu 3 polis yaralandı.

Yerel basındaki haberlere göre, Peşaver'de bulunan Phandu Karakolu'na saldırı düzenlendi.

El bombalı saldırı sonucu 3 polis memuru yaralandı.

Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatırken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

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