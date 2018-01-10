Pakistan'da Kan Donduran Vahşet! Kuran Kursundan Çıkan Kızı Kaçırdı, Tecavüz Edip Çöpe Attı
Pakistan'da meydana gelen dehşet verici olayda, Kuran kursundan çıkan çocuğu kaçıran adam, küçük kıza tecavüz edip öldürdü.
Pakistan'da bir adam, 8 yaşındaki kıza tecavüz ettikten sonra öldürüp çöpe konteynerine attı. Polis, adamın yakalanması için çalışma başlattı.
GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİ
En son Kuran kursuna giderken görüntülenen kız çocuğunu kaçırıp öldüren adamın, kızı kaçırıp götürdüğü anların güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Kızın cesedi evinin iki kilometre ilerisinde bulundu.
AİLESİ HACCA GİTMİŞTİ
Yerel basında çıkan haberlere göre kızın ailesi haç vazifelerini yerine getirmek için mekke'de bulunuyordu.
Cinayet ülkeyi sarsarken bir çok ünlü isim de dahil olmak üzere herkes polise caninin daha kısa süre içinde yakalanması çağrısında bulundu. Halk, katilin bulunması durumunda asılması için eylem düzenledi.
YORUMLAR (28)
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gerizekali ailesi kucucuk cogugu kime emanet etmiski hacca gitmisler ilk once anne babasi asilmali bence cocuk hacdan bin kat daha degerlidi INSANI YASATKI DEVLET YASASIN hac sonrada olurduCevap Yaz Yayından Kaldır
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nasıl bir yaratıksınız siz? hayvana kurban olun.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Asın gidin bu pislikleri ! Asın ki bu tür olaylar artık olmasın ! Yazık günah o masum çocuklara :(Cevap Yaz 13 Yayından KaldırAYŞEGÜL: Bu Tur Yaratiklara Idam Gelmedikce Önü Alınamaz.Yazik Çocuğa.Cok Üzüldüm6 Yayından Kaldır
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Zavallı masum yavru. Nerden bilsin elini tuttuğu adamın ona kötülük edeceğini. Kim bilir ne dedi çocuğa nasıl kandırdı. Allah belasını versin vicdansız köpeğin. Sizin gibilerin nesli tükenir inşallah...Cevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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sözde islam ülkelerinde çok oluyor turkiyede dahil allah tokadı vuracak ta gebersinler cahil yaratıklarCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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BENCE BUNLARI YA İNFAZ EDELİM YADA DENEK OLARAK KULLANALIMCevap Yaz 10 Yayından KaldırBİLMİŞ: İnfaz etmeyelim nolur, AMA!!! onları cam kafeslerde besleyelim. . . Kobay olarak kullanalım canlı lazım bize. Zavallı hayvanların o güzelim tavşancıkların ne günahı var. Binlerce çare olabilecek ilaç var ama insanlar üzerinde denenemiyor. Yasalar gereği. En azından önümüz açılır neler yapabileceğimizi görürüz, nice hayatlara faydamız dokunur. Yeterki şu aşağılık yaratıklar insanlık haklarından mahrum edilsin. . .Yayından Kaldır
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Bizde de var bunun gbi bebek katilleriCevap Yaz 12 Yayından Kaldır
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Ramazan turbilCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Kıyamet yakındır Bunlar rezillikten bile öte ALLAH o pisliği helak etsin cehennemindeCevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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çocuk tacizcileri , tecavüzcüleri başta olmak üzere , cinsel sapıklığın tavan yaptığı bütün insanlık suçlarının tek cezası İDAM olmalıdır. . . . . gerisi palavra ve insan neslinin utancıdır. . . . . . .Cevap Yaz 23 Yayından Kaldır
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elektrikli sandeyle infaz edecenCevap Yaz 13 Yayından Kaldır
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ÇOK İSTİYORUM. . . Yeni bir yasa çıksın. Bu tür suçları işleyenler dünya genelinde insanlık haklarından muaf tutulsun. Hayvanlardan bile aşağılık konumda olsun. Sonra bilimde kobay olarak kullanalım bunları yaa. . İnanın tüm bilim alanlarında patlama yaşarız.Cevap Yaz 19 1 Yayından Kaldır
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bu insan olmayanlar. . bizim ulkemıze rahatca giriyor. . Allah bunları helak etsin. . Yobaz mahlukatlar. .Cevap Yaz 9 2 Yayından Kaldır
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Yüce Allah zamanı yaratandır, zamanın önündedir. Kullarının özgür iradeleriyle ne derece zalimlikler yapacağını biliyordu ve cehennemi de bu zalimliklere uygun bir karşılık olarak düzenledi. Yani cehennemin dizaynında asıl söz sahibi bizleriz. 78:21 Cehennem ise gözetlemekte, 78:26 Yaptıklarına uygun bir karşılık olarak.Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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Felaket bu....Cevap Yaz 13 Yayından Kaldır
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allah belanı versin senin . . . şerefsizCevap Yaz 16 Yayından Kaldır
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kesmeli kafalarını bunların.Cevap Yaz 15 Yayından Kaldır
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Küçücük kızı sokakta bırakıp hacca gitmek ne yaCevap Yaz 13 1 Yayından KaldırDOĞRUCU: çok haklısınız hanımefendi sapığı asıp, ailesine de ceza vermek lazım da neyse bu ızdırap onlara yeter olan zavallıya olmuş.2 Yayından Kaldır
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kiyamet.yakunCevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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çocuk katillerine ve tecavüzcülerine ölüm gelmediği müddetçe memleket daha kötüye gider. tabi baştakilerin çocukları korumalarla gezdiği ve böyle bir tehlike altında olmadığı için bunu düşünen de yok. halk bunu istemeli bunu vaad eden siyayisiyi de başa getirmeli.Cevap Yaz 10 Yayından Kaldır