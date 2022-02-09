Pakistan'da kağıt fabrikasında yangın: 2 ölü, 15 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pakistan'da kağıt fabrikasında yangın: 2 ölü, 15 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Pakistan'da kağıt fabrikasında yangın: 2 ölü, 15 yaralı

Pakistan'ın Pencap eyaletinde bulunan kağıt fabrikasında çıkan yangında 2 işçi hayatını kaybetti, 15 işçi yaralandı.

Pakistan'ın Pencap eyaletinde bulunan kağıt fabrikasında çıkan yangında 2 işçi hayatını kaybetti, 15 işçi yaralandı.

Pakistan'ın Pencap eyaletinde yer alan Lahor kentindeki Kasur ilçesinde bulunan kağıt fabrikasında yangın çıktı. Yangından ilk belirlemelere göre, 2 işçi hayatını kaybetti, 15 işçi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, yangın kısa sürede tüm fabrikaya yayıldı. Ekipler, yangını kontrol almaya çalışırken, yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. - LAHOR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Pakistan, Pencap, Yangın, işçi, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title