Pakistan'da İsrail'in Filistinlilere saldırıları protesto edildi
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Pakistan'da İsrail'in Filistinlilere saldırıları protesto edildi

Pakistan'da İsrail'in Filistinlilere saldırıları protesto edildi
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan'ın çeşitli şehirlerinde İsrail'in Filistin topraklarına ve halkına yönelik saldırılarına karşı protesto düzenlendi.

Pakistan'ın çeşitli şehirlerinde İsrail'in Filistin topraklarına ve halkına yönelik saldırılarına karşı protesto düzenlendi.

İsrail'in Filistin ve Gazze'ye saldırılarını protesto eden binlerce kişi Lahor, Multan, Gujrat ve Arifvala gibi şehirlerde bir araya geldi.

Lahor'da iktidardaki Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) tarafından düzenlenen protestoda göstericiler, uluslararası toplumun İsrail'in Filistin topraklarına ve halkına yönelik bombardımanını durdurmasını talep etti.

Senatör Ejaz Çavdri, burada yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırıları sebebiyle masum Filistinli çocukların öldüğünü anımsatarak İslam dünyasından İsrail'e karşı ortak bir strateji oluşturmalarını istedi.

Gujrat ve Arifvala'da da Cemaat-i İslami Partisi tarafından düzenlenen gösterilerde İsrail'in saldırıları şiddetle kınanırken Filistin halkı ile de dayanışma mesajları paylaşıldı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

Şehit sayısı 122'ye yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 10 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısının 122'ye yükseldiği belirtilmişti.

Bakanlığın açıklamasında saldırılarda yaşamını yitirenlerin 31'inin çocuk, 20'sinin kadın olduğu, yaralı sayısının 900'e ulaştığı ifade edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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