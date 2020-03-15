Pakistan'da, İran ve Suudi Arabistan'dan dönen 16 kişide Kovid-19 tespit edildi
Pakistan'da, İran ve Suudi Arabistan'dan dönen 16 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
15.03.2020 22:38 | Son Güncelleme: 15.03.2020 22:38
Pakistan'da, İran ve Suudi Arabistan'dan dönen 16 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
Ülkenin güneyindeki Sindh eyaleti Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yakın zamanda İran ve Suudi Arabistan'dan dönen kişilerden 16'sına Kovid-19 teşhisi konulduğu bildirildi. Söz konusu vakalarla birlikte ülkedeki Kovid-19 bulaşan kişi sayısının 51'e yükseldiği kaydedildi.
Virüs önlemleri kapsamında başkent İslamabad'da 23 Mart'ta "Pakistan Milli Günü" kapsamında yapılması planlanan askeri geçit töreni de iptal edildi.
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Kaynak: AA