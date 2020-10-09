Pakistan'da insan hakları aktivistinin halk ozanı babası silahlı saldırıda öldürüldü

Pakistan'da bir insan hakları aktivistinin halk ozanı babası, evinin önünde düzenlenen silahlı saldırıda öldürüldü.

Pakistan'da bir insan hakları aktivistinin halk ozanı babası, evinin önünde düzenlenen silahlı saldırıda öldürüldü.

Polis, olayın, ülkenin güneybatısında Belucistan eyaletinin Turbat kentinde meydana geldiğini açıkladı.

Öldürülen halk ozanı Hanif Çamrok'un, kadın hakları aktivisti Tayyibe Baluç'un babası olduğu belirtildi.

Baluç'un ayrıca Belucistan'da militanlarla bağlantıları olduğu iddiasıyla zanlıları gözaltına alan güvenlik güçlerini açıkça eleştirdiği ifade edildi.

Emniyet yetkilisi Ruşen Ali, saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadığını, saldırganların olay yerinden kaçtığını söyledi.

Pakistan'ın Belucistan eyaleti yıllardır kaynakların ve refahın adil dağılımını talep eden ve ayrımcılığı eleştiren milliyetçi ve ayrılıkçı grupların eylemlerine sahne oluyor.

Ayrılıkçılar Belucistan'da sıklıkla güvenlik güçlerini hedef alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz