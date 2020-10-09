Pakistan'da insan hakları aktivistinin halk ozanı babası silahlı saldırıda öldürüldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Pakistan'da insan hakları aktivistinin halk ozanı babası silahlı saldırıda öldürüldü

09.10.2020 19:51 | Son Güncelleme: 09.10.2020 19:54
Pakistan'da insan hakları aktivistinin halk ozanı babası silahlı saldırıda öldürüldü

Pakistan'da bir insan hakları aktivistinin halk ozanı babası, evinin önünde düzenlenen silahlı saldırıda öldürüldü.

Pakistan'da bir insan hakları aktivistinin halk ozanı babası, evinin önünde düzenlenen silahlı saldırıda öldürüldü.

Polis, olayın, ülkenin güneybatısında Belucistan eyaletinin Turbat kentinde meydana geldiğini açıkladı.

Öldürülen halk ozanı Hanif Çamrok'un, kadın hakları aktivisti Tayyibe Baluç'un babası olduğu belirtildi.

Baluç'un ayrıca Belucistan'da militanlarla bağlantıları olduğu iddiasıyla zanlıları gözaltına alan güvenlik güçlerini açıkça eleştirdiği ifade edildi.

Emniyet yetkilisi Ruşen Ali, saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadığını, saldırganların olay yerinden kaçtığını söyledi.

Pakistan'ın Belucistan eyaleti yıllardır kaynakların ve refahın adil dağılımını talep eden ve ayrımcılığı eleştiren milliyetçi ve ayrılıkçı grupların eylemlerine sahne oluyor.

Ayrılıkçılar Belucistan'da sıklıkla güvenlik güçlerini hedef alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş İlham Aliyev Muharrem İnce Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Halil Sezai Türkan Şoray Merve Boluğur Caner Cindoruk
Spor Samatta Eddie Newton Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Hatay Bursa Erkek Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pakistan'da insan hakları aktivistinin halk ozanı babası silahlı saldırıda öldürüldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.10.2020 20:00:57. #1.14#
title