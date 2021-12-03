Pakistan'da insan hakları aktivisti ile 3 emekli asker casusluktan suçlu bulundu

Pakistan'da askeri mahkeme, insan hakları aktivisti İdris Katak ile 3 emekli askeri, casusluktan suçlu bularak hapis cezasına çarptırdı.

İsminin açıklanmasını istemeyen güvenlik kaynaklarına göre, Katak'a, ABD'nin drone saldırıları gerçekleştirmesine yol açan hassas ve önemli bilgileri düşman istihbarat servisleriyle paylaştığı gerekçesiyle 14 yıl hapis cezası verildi.

Düşman istihbarat servisleriyle iş birliği yapmaktan ve casusluktan suçlu bulunan emekli albaylar Faiz Resul 14 yıl, Muhammed Akmal 10 yıl ve Seyfullah Babar 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynaklar, mahkemenin ne zaman ve nerede yapıldığına dair bilgi paylaşmadı.

2019'da ortadan kaybolmuştu

Aktivist Katak'ın kızı Talia Katak, babasının duruşmasıyla ilgili bilgilendirilmediklerini ve hapis cezasını sosyal medyadan öğrendiklerini belirtti.

Katak, 2019'da Pakistan'ın kuzeyine seyahate çıktığında ortadan kaybolmuş ve kendisinden uzun süre haber alınamamıştı. Yetkililer, aylar sonra, Katak'ın gözaltında olduğu bilgisini paylaşmıştı.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri

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