Pakistan'da ilk teravih namazı eda edildi
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Pakistan'da ilk teravih namazı eda edildi

Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Pakistan'da ilk teravih namazı eda edildi

Ramazanın ilk orucunun yarın tutulacağı Pakistan'da yaşayan Müslümanlar, ilk teravih namazı için camileri doldurdu.

Ramazanın ilk orucunun yarın tutulacağı Pakistan'da yaşayan Müslümanlar, ilk teravih namazı için camileri doldurdu.

Başkent İslamabad'ın önemli simgelerinden Faysal Camisi'nde ilk teravih için bir araya gelen Müslümanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde namazlarını kıldı.

Sosyal mesafeye dikkat edilerek kılınan namazda, maske takılması zorunlu tutuldu.

Öte yandan, cami cemaatinin, Kovid-19 salgını nedeniyle önceki yıllara göre az olması dikkati çekti.

Hükümet, ramazan boyunca camilerin ibadete açık olacağını, bununla birlikte vakalarda artışlar yaşanırsa ek tedbirler uygulanabileceğini duyurmuştu.

Kovid-19 vakalarının 730 bine yaklaştığı Pakistan'da, salgın dolayısıyla 15 bin 600'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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