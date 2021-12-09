Pakistan'da ilk kez Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edildi - Haberler
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Pakistan'da ilk kez Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edildi

Pakistan'da ilk kez Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edildi
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan, ülkede ilk kez bir kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının tespit edildiğini duyurdu.

Pakistan, ülkede ilk kez bir kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının tespit edildiğini duyurdu.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, Karaçi'de yurt dışı seyahat geçmişi bulunan Pakistanlı bir kadında Omicron varyantının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, 65 yaşındaki kadının Kovid-19 aşısı olmadığı ve temasta bulunduğu kişilerin tespit çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

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AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri

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