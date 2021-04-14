İSLAMABAD - Pakistan'da ilk iftar

Bakan Koca'dan bir grafik daha! İşte haftalık vaka sayısında en çok artış gösteren 5 il

Evladına unutmayacağı bir travma yaşattı! "Baba yapma" feryatlarını umursamadı bile

Pakistan'da ramazanın ilk gününü idrak eden Müslümanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde ilk iftarlarını yaptı.

Pakistan'da ramazanın ilk gününü idrak eden Müslümanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde ilk iftarlarını yaptı.

Ülkede Kovid-19 sebebiyle geçen yılların aksine bu sene sokaklarda ve camilerde toplu iftarlar yasaklandı.

Başkent İslamabad başta olmak üzere çeşitli şehirlerde yol kenarında ihtiyaç sahipleri için kurulan iftar sofralarının bir gelenek haline dönüştüğü ülkede, bu uygulamaya bu yıl izin verilmedi.

Bununla birlikte, İslamabad'da yol kenarlarına kurulan yemek kazanlarından sıcak yemek dağıtımı yapıldı.

İftar paketlerini almak için sıraya girenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Akşam ezanının okunması ile Pakistan'da ramazanın ilk iftarı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semih Uğurlu