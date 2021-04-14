İSLAMABAD - Pakistan'da ilk iftar
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İSLAMABAD - Pakistan'da ilk iftar

Anadolu Ajansı / Muhammed Semih Uğurlu - Haberler | Güncel

Pakistan'da ramazanın ilk gününü idrak eden Müslümanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde ilk iftarlarını yaptı.

Pakistan'da ramazanın ilk gününü idrak eden Müslümanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde ilk iftarlarını yaptı.

Ülkede Kovid-19 sebebiyle geçen yılların aksine bu sene sokaklarda ve camilerde toplu iftarlar yasaklandı.

Başkent İslamabad başta olmak üzere çeşitli şehirlerde yol kenarında ihtiyaç sahipleri için kurulan iftar sofralarının bir gelenek haline dönüştüğü ülkede, bu uygulamaya bu yıl izin verilmedi.

Bununla birlikte, İslamabad'da yol kenarlarına kurulan yemek kazanlarından sıcak yemek dağıtımı yapıldı.

İftar paketlerini almak için sıraya girenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Akşam ezanının okunması ile Pakistan'da ramazanın ilk iftarı yapıldı.

İSLAMABAD - Pakistan'da ilk iftar
İSLAMABAD - Pakistan'da ilk iftar
İSLAMABAD - Pakistan'da ilk iftar
İSLAMABAD - Pakistan'da ilk iftar

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semih Uğurlu

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