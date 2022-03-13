Pakistan'da iktidar ile muhalefet arasındaki güvensizlik oyu tartışması sürüyor

Pakistan'da iktidar ile muhalefet partileri arasında Başbakan İmran Han'a yönelik güvensizlik oylamasına ilişkin tartışma sürüyor.

Yerel basındaki haberlere göre, Başbakan Han, Pencap eyaletinin Hafızabad şehrinde yaptığı açıklamada, muhalefetin kendisine yönelik güvensizlik oyu önergesi vermesinden endişe duymadığını belirtti.

Han, hükümeti dağıtmak için bir araya gelen 3 muhalefet liderinin kendilerini bitireceklerini, onların kendi komplolarının altında kalacağını kaydetti.

Yerel basına konuşan kaynaklar ise parlamentodaki güvensizlik oylamasından bir gün önce iktidardaki Pakistan Adalet Hareketi Partisinin (PTI) başkent İslamabad'da bir milyon kişilik miting yapacağını belirtti.

Kaynaklar, Ulusal Meclis Başkanı Asad Kayser'in, 22 Mart'tan önce güvensizlik oylamasının gerçekleştirilmesi için parlamento oturumu düzenleyeceğini belirtiyor.

Muhalefetten meclis başkanına karşı hazırlık

Muhalefetin ayrıca Ulusal Meclis Başkanı Kayser ve Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Kasım Han Suri'ye karşı da güvensizlik oyu önergesi hazırlığında olduğu aktarılıyor.

Kayser'in iktidar partisinin toplantısına katıldığını ve hükümet yanlısı açıklamalarda bulunduğunu vurgulayan muhalefet partileri, Meclis Başkanı'nın kendilerine karşı ön yargılı hareket ettiğini savunuyor.

Muhalefet partilerinden oluşan Pakistan Demokratik Hareketi (PDM) ve İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) lideri Mevlana Fazlur Rehman, başkentte gazetecilere yaptığı açıklamada, destekçilerine İslamabad'da toplanmak için hazır olmaları çağrısı yaptı.

Rehman, hükümetin günlerinin sayılı olduğunu belirterek, Başbakan Han'ın bir milyon kişiyi İslamabad'a çağırmak yerine 172 vekili toplaması gerektiğini söyledi.

Öte yandan muhalefet partilerinin güvensizlik oylaması için hükümetin ittifak kurduğu partiler ve iktidar partisi milletvekilleriyle de görüştüğü iddialar arasında yer aldı.

Bu kapsamda, iktidar partisi milletvekillerinden Cihangir Han Tarin'in, beraberindeki 8-10 milletvekiliyle güvensizlik oylamasında muhalefet partilerini destekleyeceği iddia edildi.

"Güvensizlik oyu" önergesi

Muhalefet partileri, 8 Mart'ta Başbakan Han'a karşı "güvensizlik oyu" önergesini Ulusal Meclis Başkanlığına sunmuştu.

Muhalefet partilerinin başbakanı görevden alabilmesi için 172 oya ulaşması gerekiyor. Mevcut durumda hükümetin ittifak kurduğu partilerle oy sayısı 179, muhalefetin oy sayısı da 162 olarak görülüyor.

Önergenin parlamento sekreterliğine teslim edilmesinin ardından meclis başkanının 3 ila 7 gün içinde oylama oturumunu gerçekleştirmesi gerekiyor.

Başbakan Han, 6 Mart 2021'de yapılan güven oylamasında 178 oy almıştı.