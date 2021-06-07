Pakistan'da iki yolcu treni çarpıştı: 30 ölü, 50 yaralı

- Pakistan'da iki yolcu treni çarpıştı: 30 ölü, 50 yaralı Pakistan'ın Sindh eyaletinde, iki yolcu trenin çarpışması sonucu 30 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.

- Pakistan'da iki yolcu treni çarpıştı: 30 ölü, 50 yaralı

KARAÇİ - Pakistan'ın Sindh eyaletinde, iki yolcu trenin çarpışması sonucu 30 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.

Pakistan'ın Sindh eyaletindeki Karaçi kentinden Pencap eyaletindeki Sargodha kentine giden bir yolcu treni Ghotki kentinde karşı yönden gelen başka yolcu trenle çarpıştı. Çarpışmanın ardından iki trenin vagonları raydan çıkarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 30 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.Olay yerine gelen kurtarma ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Kazanın sebebine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abid Mazhar