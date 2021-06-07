Pakistan'da iki yolcu treni çarpıştı: 30 ölü, 50 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pakistan'da iki yolcu treni çarpıştı: 30 ölü, 50 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Pakistan'ın Sindh eyaletinde, iki yolcu trenin çarpışması sonucu 30 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.

Pakistan'ın Sindh eyaletinde, iki yolcu trenin çarpışması sonucu 30 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.

Pakistan'ın Sindh eyaletindeki Karaçi kentinden Pencap eyaletindeki Sargodha kentine giden bir yolcu treni Ghotki kentinde karşı yönden gelen başka yolcu trenle çarpıştı. Çarpışmanın ardından iki trenin vagonları raydan çıkarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 30 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.Olay yerine gelen kurtarma ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Kazanın sebebine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

-İHA-

Pakistan'da iki yolcu treni çarpıştı: 30 ölü, 50 yaralı
Pakistan'da iki yolcu treni çarpıştı: 30 ölü, 50 yaralı
Pakistan'da iki yolcu treni çarpıştı: 30 ölü, 50 yaralı
Pakistan'da iki yolcu treni çarpıştı: 30 ölü, 50 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Veysel Eroğlu Devlet Bahçeli Memduh Büyükkılıç Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Müge Anlı Kenan Doğulu Kerimcan Durmaz İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Ergin Ataman Okay Yokuşlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Pakistan'da iki yolcu treni çarpıştı: 30 ölü, 50 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 19:58:58. #1.14#

title