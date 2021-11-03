Pakistan'da hükümetten artan enflasyon sebebiyle 708 milyon dolarlık yardım paketi

Pakistan Başbakanı İmran Han, artan enflasyondan etkilenen 20 milyon aile için 120 milyar Pakistan rupisi (708 milyon Dolar ) değerinde yardım paketi açıkladı.

Yerel basındaki haberler e göre, televizyonlardan ulusa seslenen Han, halkın artan enflasyon sebebiyle zor zamanlar geçirdiğini belirterek, hükümetin 20 milyon aile için yardım paketi hazırladığını ve bundan 130 milyon vatandaşın faydalanacağını söyledi.

Han, artan enflasyondan etkilenen vatandaşlar için 120 milyar Pakistan rupisi (708 milyon dolar) değerinde yardım paketi açıklarken, bu paket kapsamındaki vatandaşların sıvı yağ, un ve bakliyatlara yüzde 30 indirimle erişebileceğini ifade etti.

Bunun ülke tarihindeki en büyük yardım paketi olduğunu aktaran Han, artan petrol fiyatları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve uluslararası piyasalardaki fiyat artışlarının ülkedeki ekonomik koşulları etkilediğini belirtti.

Han, enflasyonun büyük bir problem oluşturduğunu, medyanın ve muhalefetin hükümeti eleştirmeye hakkı olduğunu dile getirerek, bununla birlikte enflasyonun artmasının hükümet politikalarından mı yoksa uluslararası piyasalardaki fiyat artışlarından mı kaynaklandığı konusunda medyanın düşünmesi gerektiğini söyledi.

3 ülkeye teşekkür

Finansal anlamda Pakistan'a destekte bulunan Çin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a teşekkür eden Han, politikalarının ekonominin çökmesini engellediğini kaydetti.

Uzmanlar, ülkede 2021 başlarında yüzde 5,7 olan enflasyonun ekimde yüzde 9 civarına yükseldiğini belirtiyor.

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