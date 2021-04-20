Pakistan'da hükümet, Fransa Büyükelçisi'nin ülkeden gönderilmesi için Ulusal Meclise teklif sunacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pakistan'da hükümet, Fransa Büyükelçisi'nin ülkeden gönderilmesi için Ulusal Meclise teklif sunacak

Pakistan'da hükümet, Fransa Büyükelçisi'nin ülkeden gönderilmesi için Ulusal Meclise teklif sunacak
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, Fransa Büyükelçisi'nin ülkeden gönderilmesi için Ulusal Meclise teklif sunacaklarını bildirdi.

Pakistan İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, Fransa Büyükelçisi'nin ülkeden gönderilmesi için Ulusal Meclise teklif sunacaklarını bildirdi.

Ahmed, yaptığı açıklamada, Tahrik-i Lebbeyk Pakistan Partisi (TLP) ile saatler süren görüşmenin ardından hükümetin Fransa Büyükelçisi'nin ülkeden gönderilmesi için Ulusal Meclise bugün teklif sunacağını ve TLP'nin de protestolarını durduracağını belirtti.

TLP ile müzakerelerin süreceğine işaret eden Ahmed, TLP destekçilerine yönelik emniyet işlemlerinin de geri çekileceğini ifade etti.

Hükümet, Mecliste çoğunluğu elinde bulundursa da söz konusu teklifin kabul edilip edilmeyeceği, belirsizliğini koruyor.

Ahmed'in açıklamasının TLP ile yapılan müzakerelerin ardından gelmesi dikkati çekti.

Hükümet, 18 Nisan'da Lahor'da TLP ile güvenlik güçleri arasında yaşanan şiddetli çatışmaların ardından TLP ile müzakerelere başlamıştı.

Macron'un açıklamaları protesto ediliyordu

TLP Partisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam ve Hazreti Muhammed karşıtı açıklamaları sebebiyle 16 Kasım 2020'de ülkenin çeşitli şehirlerinde düzenlediği gösterileri hükümet ile anlaşma karşılığında sonlandırmıştı.

TLP lideri Saad Rizvi, 11 Nisan Pazar günü yayımladığı mesajda, hükümetin verdiği sözleri tutmadığı takdirde protestolara hazır olması uyarısı yapmıştı.

Rizvi'nin 12 Nisan'da gözaltına alınmasının ardından parti destekçileri, İslamabad başta olmak üzere Lahor, Karaçi, Multan ve Ravalpindi gibi şehirlerde protestolara başlamıştı.

12 Nisan'dan bu yana yaşanan gösterilerde ölenlerin sayısı 8'e yükselmişti.??????? TLP'liler, liderleri Rizvi'nin serbest bırakılmasını, Fransa Büyükelçisi'nin ülkeden gönderilmesini ve Fransız ürünlerinin boykot edilmesini talep ediyor.

Pakistan Başbakanı İmran Han, dün Fransa Büyükelçisi'nin gönderilmesinin Batı'daki İslamofobi'ye bir çözüm olmayacağını vurgulayarak "Batı, bunu bir konuşma özgürlüğü meselesi yaptı. Eğer biz Fransa Büyükelçisi'ni gönderirsek bazı Avrupa ülkeleri de aynı şeyi yapacak." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Vladimir Putin Antony Blinken Yıldırım Akbulut Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Burcu Biricik Caner Cindoruk Mustafa Üstündağ
Spor Ali Koç Mesut Özil Bülent Uygun Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Pakistan'da hükümet, Fransa Büyükelçisi'nin ülkeden gönderilmesi için Ulusal Meclise teklif sunacak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 11:01:32. #1.14#

title