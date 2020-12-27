Pakistan'da helikopter kazasında 4 asker öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Pakistan'da helikopter kazasında 4 asker öldü

27.12.2020 01:07 | Son Güncelleme: 27.12.2020 01:10
Pakistan'da helikopter kazasında 4 asker öldü

Pakistan'ın Gilgit Baltistan bölgesinde Pakistan ordusuna ait bir helikopterin düşmesi sonucu 2'si pilot 4 asker hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Gilgit Baltistan bölgesinde Pakistan ordusuna ait bir helikopterin düşmesi sonucu 2'si pilot 4 asker hayatını kaybetti.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Skardu'da şehit olan bir askerin cenazesini alan helikopterin havalandıktan bir süre sonra Minimarg bölgesinde teknik sebeplerden dolayı düştüğü belirtildi. Açıklamada, helikopterde bulunan 2'si pilot 4 askerin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Nisan'da Pencap eyaletinde meydana gelen helikopter kazasında 2 pilot ölmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlana Hulusi Akar Özlem Zengin Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Berk Oktay Hande Erçel Burak Özçivit Hatice Şendil
Spor Arda Turan Vitor Hugo Mustafa Er Cüneyt Çakır Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Erkek Çocuk Ankara Pcr Testi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pakistan'da helikopter kazasında 4 asker öldü | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 01:10:28. #1.15#
title