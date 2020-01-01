Pakistan'da havai fişek gösterileri 16 kişiyi yaraladı
Haberler » 3. Sayfa » Pakistan'da havai fişek gösterileri 16 kişiyi yaraladı - Haberler

Pakistan'da havai fişek gösterileri 16 kişiyi yaraladı

Pakistan'da yeni yılı kutlamak için düzenlenen havai fişek gösterileri 16 kişinin yaralanmasına neden oldu.

01.01.2020 11:15 | Son Güncelleme: 01.01.2020 11:20
Pakistan'da havai fişek gösterileri 16 kişiyi yaraladı

'da yeni yılı kutlamak için düzenlenen havai fişek gösterileri 16 kişinin yaralanmasına neden oldu.


Pakistan, 2020 yılını kutlamak için havai fişek gösterileri düzenledi. , ve İslamabad başta olmak üzere ülke genelinde geleneksel hale gelen havai fişek gösterileri gökyüzünü aydınlattı. Havai fişek gösterilerini izlemek için sokağa dökülen Pakistanlılar ise tedbirsizlik sonucu yaralandı. Polis, 16 kişinin yaralandığını ve yaralıların tedavisinin hastanelerde sürdüğünü aktardı. - KARAÇİ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler