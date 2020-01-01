Pakistan'da havai fişek gösterileri 16 kişiyi yaraladı

01.01.2020 11:15 | Son Güncelleme: 01.01.2020 11:20

Pakistan'da yeni yılı kutlamak için düzenlenen havai fişek gösterileri 16 kişinin yaralanmasına neden oldu.



Pakistan, 2020 yılını kutlamak için havai fişek gösterileri düzenledi. Karaçi, Lahor ve İslamabad başta olmak üzere ülke genelinde geleneksel hale gelen havai fişek gösterileri gökyüzünü aydınlattı. Havai fişek gösterilerini izlemek için sokağa dökülen Pakistanlılar ise tedbirsizlik sonucu yaralandı. Polis, 16 kişinin yaralandığını ve yaralıların tedavisinin hastanelerde sürdüğünü aktardı. - KARAÇİ

Kaynak: İHA