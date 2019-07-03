Pakistan'da havaalanında silahlı saldırı: 2 ölü
Pakistan'ın Lahor şehrindeki havaalanının bekleme salonunda silahla ateş açan bir şahıs 2 kişiyi öldürdü.
Pakistan'ın Lahor şehrindeki havaalanının bekleme salonunda silahla ateş açan bir şahıs 2 kişiyi öldürdü.
Pakistan'ın Lahor şehrindeki havaalanında yaşanan olayda silahlı bir şahıs 2 kişiyi öldürdü. Olaydan sonra Lahor Havaalanı'na araç girişi durduruldu. Silah sesleri duyulduktan sonra havaalanında büyük panik yaşandı. Bekleme salonunda yaşanan olay sonrasında saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.
Silahlı saldırganın havaalanına taksi ile geldiği, saldırıda hayatını kaybeden 2 kişinin Umre ziyaretinden yeni döndüğü bildirildi. Olayın kişisel bir durumdan kaynaklandığı düşünülüyor. - LAHOR
Kaynak: İHA
YORUMLAR
Bülent Arınç'ın ardından YİK Üyesi Cemil Çiçek de 18 bin TL maaş aldıklarına dair iddialara cevap verdi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Kılıçdaroğlu'na fotoğraflı çağrı: Derhal özür dilemelidir
Son Dakika Haberleri