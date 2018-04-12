Pakistan'da Hamile Şarkıcıyı Sahnede Öldürdüler
Pakistan'da yerel bir halk şarkıcısı olan Samina Sindhu, performansı sırasında dans etmemesinden dolayı sahneden başından vurularak öldürüldü.
Pakistan'da hamile şarkıcıyı sahnede şarkı söylediği sırada başından vurdular. Dehşete düşüren olayın görüntüleri soruşturmada gerçeği ortaya çıkardı.
ÖLDÜRÜLME GEREKÇESİ PES DEDİRTTİ
Pakistan'da yerel bir halk şarkıcısı olan Samina Sindhu, salı gecesi Larkana yakınlarındaki bir köyde öldürüldü. İddialara göre Tarq Jatoi adlı kişi, performansı sırasında dans etmemesinden dolayı Samina Sindhu'yu vurdu.
HAMİLE OLDUĞU İÇİN DANS ETMİYORMUŞ
Olayın ardından Sindhu hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan teşhislerde kadının hamile olduğu ortaya çıktı. Hamile olduğu için de dans etmediği belirtildi. Silahlı saldırganın tutuklandığı bilgisi verildi.
YORUMLAR (21)
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bu nasıl mantık ? dans etmiyor diye vuruluyor. . bence o vuran kişinin başka bi derdi varCevap Yaz Yayından Kaldır
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Tanrı''nın koyduğu kurallar deyip deyip kendi bildiklerini dayatıyorlardı. Zenginler her istediğini yapıyor zengin olmasına izin verilmeyenler ibadet ederken zenginler evliyalar olarak dayatıldığı için zenginlere dua edip duruyorlardı. Allah onları korusun, yüceltsin, cennetine kabul etsin sanki babasıymış gibi aynı böyleydi. Tanrı''nın kuralları bana göre insanların onları kabulüne ihtiyaç duymaz. O eninde ucunda sözünü geçirir intikamını alır hakkı sahibine kavuşturur.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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adana pakistanin baskentimi ve zamir kardese hak veriyorum bunu yapanlari canli canli adanaya yolluyacaksinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bu pakistanlılardan ve afganistanlılardan herşey beklenir. çok değişik birer milletler. Bu tür canilikte bir numaralar.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Mardinli47 kaş yapayım derken göz çıkardın..nasıl böyle yorumda bulunuyorsun iki tane lakırdı öğrenmişsin dindar kendini dindar sayıyorsun . Hanım sesi haram diye Kuran ı kerimin neresinde yazıyor .bahsi geçen ayetler resullah (sav)eşleri için söylenmiş ve bazı konularda temkinde bulunulmuştur. Dindar nesil deyil cahil nesil yetişiyor...malesefCevap Yaz Yayından Kaldır